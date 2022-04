¿Qué va a pasar con el litio en México? Esto es lo que preocupa sobre su nacionalización

OPOSICIÓN Y PREOCUPACIÓN Según el presidente, México no tiene tecnología por lo que se planea adquirirla o desarrollarla. El litio sería para beneficio exclusivo del país y no podrá ser aprovechado por ningún extranjero.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS EMPRESAS QUE YA EXPLOTAN?

AMLO hizo referencia a la empresa británica Bacanora Lithum -que explota en Sonora en uno de los yacimientos más grandes- y afirmó que la concesión que se les entregó no era para litio.

“Es un mineral estratégico (el litio) y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa”, declaró AMLO.