Quedan en libertad ocho personas que fueron secuestradas en Culiacán

Gerardo Mérida Sánchez, mencionó que no podía compartir más detalles del caso debido a que existen carpetas de investigación y será la Fiscalía del Estado la que pueda dar a conocer más información.

El funcionario estatal consideró esto como un hecho “atípico”, ya que ninguna de las personas liberadas presentó una denuncia contra sus captores.

Las personas localizadas se encuentran bien físicamente, aunque se negaron a declarar y sometersea algún estudio médico, precisaron las autoridades.

Mérida Sánchez declaró que lo que sí se puede confirmar es que las personas fueron plagiadas por grupos delincuenciales.

“Son hechos atípicos que suceden no solo aquí en Sinaloa sino en cualquier parte de la República. Vemos que son situaciones atípicas porque no son diario, bueno, en algunos estados no son diario”, reiteró.