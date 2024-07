¿Camilo y Evaluna se separaron? Pareja revela la verdad sobre su relación a punto de que nazca su segundo bebé (VIDEO)

“Hoy es lunes de Camilo y Evaluna y no estamos juntos para celebrar que ya está el video, pero aquí estamos”, explicó la cantante, para cerrar con la frase “Con curita y to’”.

Evaluna reveló en su cuenta de Instagram que no se encontraba al lado de su esposo.

Camilo y Evaluna explicaron en su video los pormenores de su situación. El video se encuentra en su canal de Youtube con el nombre ‘Conflicto entre realidades: nos separamos por unos días’.

En este sentido, Camilo confesó que estaría triste por la partida de su esposa: ‘Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa a estar en casa, soltar el ancla y en calma, a mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella’, señaló.

El video también muestra el momento en que Evaluna empaca sus cosas en maletas para emprender su viaje de regreso a casa y esperar el nacimiento de Amaranto.