Rechaza Corte recurso de AMLO y faculta a Laynez para revisar extinción de fideicomisos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso promovido por la Presidencia de la República para que el ministro Javier Laynez no siga con el trámite de la demanda que busca frenar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial federal.

Los ministros de la Corte, en sesión del Pleno, resolvieron por unanimidad que los impedimentos no proceden cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad, pues no están contemplados en la ley que reglamenta ese tipo de juicios.

Previamente, la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, María Estela Ríos, presentó el impedimento tras señalar que Laynez se expresó sobre la eliminación de fideicomisos en entrevistas de radio y televisión, señalando que la medida afectaría la independencia judicial.

“Estoy consciente que la Corte ha permitido de manera muy excepcional la procedencia de algunos impedimentos, sólo cuando son planteados por la propia Ministra o Ministro, en situaciones en las que ante de llegar al Pleno se participó directamente en la aprobación de alguna disposición de carácter general”, dijo Laynez.

“No me considero impedido, me parece que no procede, pero yo no considero afectada en absoluto la objetividad”, agregó.

Tras los comentarios de Laynez, ningún otro ministro se pronunció y posteriormente determinaron que el impedimento planteado por el Ejecutivo no procede, por lo que ya no se discutió si los comentarios de Laynez afectaron su imparcialidad en el caso.

La Corte no ha dado a conocer si Laynez ya admitió a trámite la acción que promovieron senadores de oposición contra la extinción de fideicomisos, sin embargo el rechazo al impedimento permite a Laynez continuar con su actuación respecto a ese expediente.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA ANULAR EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS?

Se requieren al menos ocho votos del Pleno para anular la reforma que se aprobó en octubre a la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, misma que ordena devolver a la Tesorería de la Federación los 15 mil 800 millones de pesos que se acumularon por décadas en los fideicomisos.

Cabe recordar que Laynez fue el encargado de eliminar el llamado “plan B” de la reforma electoral que impulsó el gobierno federal y consistentemente ha votado por anular diversas reformas inconstitucionales.

Además de la acción en la Suprema Corte, por ahora se han concedido al menos siete suspensiones contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.