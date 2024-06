Recicla Claudia perfiles para integrar gabinete

Entre los nombramientos el que sorprendió fue el del excanciller Marcelo Ebrard , su rival en la contienda interna de Morena en la selección de candidato presidencial, quien se enfrentó a ella con acusaciones de haber una “cargada” a favor de ella, incluso amagó con renunciar al partido si no se reponía el proceso.

SE APOYARÁ AL TALENTO, PERO CON AUSTERIDAD: SECRETARÍA DE CIENCIAS

Ruiz, próxima Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó el compromiso de su nueva dependencia con el apoyo al talento científico y tecnológico del país, pero enmarcado en una política de austeridad republicana.

“Nace una Secretaría, se convierte Conahcyt en una secretaría, y ya veremos las partes presupuestales con la presidenta electa. De todas maneras, se van a cuidar los dineros. Tiene que haber austeridad, por supuesto, una austeridad es una cosa que no haya desvío de recursos, que no haya desperdicio de recursos”, refirió a su salida de la presentación y aclaró que la austeridad no debe interpretarse como una falta de recursos, sino como una gestión eficiente y transparente de los mismos.