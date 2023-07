Reclaman ciudadanos por mayor atención al Tren Maya y poca a la seguridad en Cancún

CANCÚN, QROO.- Desde Playa Delfines hasta la del Hotel Fiesta Americana, de 5 mil 610 pesos la noche más barata, hay tres kilómetros sin ninguna sombra. Los meseros de las barras tienen prohibido servir a quien no se hospede ahí. Las playas son públicas, pero el acceso no, por lo que hay que rodear junto al oleaje azul turquesa y la arena blanca ardiendo en los pies. Aun así, la mañana del pasado 3 de abril, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en la playa de ese hotel.

Desde 2022, Benito Juárez, el municipio donde se ubica Cancún, se convirtió en el tercero más violento del País, detrás de Tijuana y Ciudad Juárez. Quizás por eso, y porque anualmente llegan 30 millones de turistas tan sólo en avión, el arribo de los primeros cuatro vagones del Tren Maya pasó casi inadvertido.

“Nada, es la primera vez que venimos”, dice la líder de un grupo de turistas chilenos que van a Playa Delfines sobre el andador central de palmeras, jardines y fachadas de hotel. “Dicen que pasa por Cancún, pero más no me ha dado tiempo de saber”, agrega un hombre que levanta la pluma del estacionamiento del Grand Oasis Cancún. Los soldados y elementos de la Guardia Nacional que dan seguridad en la orilla exclusiva del mar llaman más la atención.

“Raro no es, es lo normal cuidar el turismo, es lo normal”, dice el oficial Aldacco, de la Guardia Nacional, mientras pasa la vista por los vacacionistas y los letreros de exclusivo para huéspedes. Con armas largas y chalecos antibalas, los agentes posan para los turistas e interrogan a quienes ven sin brazalete. La playa se volvió más exclusiva desde abril. Los meseros y salvavidas dicen que no recuerdan la balacera, que acaban de llegar, que no saben, que no son de aquí.

“Hay que hacer contacto con la ciudadanía, para que sientan la confianza, si hay alguna anomalía puedan acudir ante nosotros, tristemente a veces no, porque existen amenazas, pero esa es la idea”, dijo un marino vestido de verde militar.

La Avenida Kukulkán se vuelve más exclusiva conforme se aleja del centro de Cancún, 20 kilómetros más allá, hasta Punta Nizuc. Por 12 pesos, los camiones la recorren de lado a lado. Las unidades van atiborradas de meseros, vendedores y turistas con maletas. Hoteles de lujo, casinos y discotecas con cadeneros.

“Fuimos a vender allá, por donde está el hombre araña que se mueve y nos sacaron, dijo el soldado que por allá no, que por acá sí”, dice una vendedora oaxaqueña de tamarindos y garapiñados en Playa Tortugas, acompañada de su niño que se acariciaba su labio leporino.

En marzo pasado, Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos por casos de violaciones, crimen y venta de alcohol adulterado en la zona céntrica de Cancún. En junio, Inglaterra se sumó a la advertencia. Las alertas fueron desestimadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, se están perdiendo de conocer un país bellísimo”, dijo.

Este viernes, la Gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la compra de 689 patrullas, 507 chalecos balísticos y un helicóptero. Un inversión histórica, aseguró. “En el tema de la seguridad no hay lugar para divisiones egoístas, para perezas, para decisiones irresponsables”, señaló.

Al día siguiente, sin embargo, los medios reportaron un intento de robo en un banco del centro de Cancún, por donde pasan las combis atiborradas con 24 pasajeros más el chofer hacia la zona donde estará la terminal del Tren Maya, a 20 minutos del centro de la ciudad.

“Qué bien que hayan hecho el Tren, pero seguridad, seguridad es lo que se necesita aquí”, alerta José Esparza, un taxista originario de Veracruz. “Yo no pido que me den, sino que me dejen trabajar”.