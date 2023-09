Reportera fue manoseada durante transmisión; agresor fue detenido pero liberado después

“Por mucho que quieras preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando”.

“Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? ¡Ponme a este tío tonto, este tío es imbécil!” , replicó Abad.

Balado continúa la transmisión y minutos después informa al equipo de ‘En boca de todos’ que el sujeto no se ha ido de la zona y que continúa tocando a otras mujeres.

No obstante, el sujeto niega frente a la cámara haberle tocado el trasero y antes de irse intenta tocarle la cabeza.

QUEDA EN LIBERTAD; JUEZA DETERMINA QUE “NO HAY RIESGO NI VIOLENCIA”

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha dejado en libertad al joven puesto a su disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, al que se le atribuía, supuestamente, un delito de agresión sexual.

“La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos”, han asegurado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Con información de Aristegui