Reprocha AMLO a medios por cobertura de violencia en Tabasco: ‘no pasó a mayores’

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que la jornada violenta que se registró el pasado viernes en su estado natal, Tabasco, no pasó a mayores y reclamó a los medios de comunicación por el tipo de cobertura que se realizó.

“’Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco’. Así ‘violencia’. Lo de Villahermosa: ¡No, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano! Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos”, expresó el mandatario federal en “La Mañanera”.

El viernes pasado la entidad vivió una jornada de violencia en la que resultaron dos personas muertas en penales estatales, la quema de autos y una balacera en un fraccionamiento exclusivo de Villahermosa.

López Obrador señaló que en la reunión del gabinete de Seguridad evaluaron las cifras de homicidios diarios en el país: “del 21 al 25, en homicidios en todo el país, bueno, en estos cinco días hubo siete estados sin un homicidio, pero escuchan la radio, es otro país, 59, 64, 58, 65 y 61; el 24, 65”.