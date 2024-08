Responde Amparo Casar a ‘ataque’ de AMLO contra MCCI

CDMX.- María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) respondió al Gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que exhibieran en la conferencia matutina los montos que presuntamente han recibido.

En “La Mañanera”, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportó que el organismo ha recibido poco más de 96 millones de pesos de la Embajada de Estados Unidos en México, de agosto de 2018 a diciembre de 2024.

María Amparo Casar señaló que la información presentada en la conferencia matutina es falsa y recordó que cada año el organismo presenta un informe de transparencia.

En una entrevista que concedió al periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la presidenta de MCCI acusó que usaron la palestra presidencial durante más de una hora para exhibir los supuestos donantes, sueldos, gastos, pagos e ingresos de la organización.

Casar señaló que MCCI presenta un informe de transparencia los días 30 o 31 de mayo de cada año en el que detallan los ingresos y gastos que hace la organización.

“Tenemos una obligación de transparencia por ley y la cumplimos (...) Lo hemos hecho todos los años desde que nos creamos en el 2016 sin ninguna falta y no hemos recibido nunca observación alguna”, expresó la presidenta.

Asimismo confirmó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sí recibió donativos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por seis años, los cuales concluyeron en 2023.

“A nosotros nos financió durante seis años, los dos primeros años no nos financió porque apenas estábamos demostrando que hacíamos trabajo valioso, que estábamos teniendo incidencia en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y ahí aplicamos para un donativo el cual terminó en diciembre de 2023”, explicó.

Del mismo modo, recordó que MCCI es auditada por distintas instituciones y aclaró que el empresario Claudio X. González no tiene ninguna injerencia en la organización, ya que salió desde julio de 2020.

“Primero, estamos auditados por el SAT; segundo, por la que pagamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para no tener ninguna falta; tercero, por el informe de transparencia que mandamos todos los años en mayo y todo está perfectamente acreditado”, apuntó la presidenta.

ES UNA ‘CORTINA DE HUMO’

La excandidata presidencial y senadora, Xóchilt Gálvez, criticó al Gobierno Federal por exhibir en la conferencia matutina los gastos e ingresos que tiene la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y señaló que todo esto sería una “cortina de humo” para no hablar del caso de “El Mayo” Zambada.

“Es la caja china, sacan este tema para que no le preguntemos por ‘El Mayo’. No que en México no puede pasar nada sin que el Presidente lo sepa. No tienen idea de cómo salió ‘El Mayo’ del territorio nacional, eso habla de su ineptitud, de su incapacidad o habla de su colusión con los narcos, porque de eso no hay duda, aquí hay pacto criminal”, mencionó.

La legisladora ofreció una rueda de prensa en el Senado de la República, en done insistió en que existe un pacto criminal entre la administración federal y la delincuencia organizada.

Gálvez Ruiz señaló que es falso que MCCI esté en contra del gobierno y enfatizó que enoja al presidente que se evidencie la corrupción y los excesos durante su mandato.

“No le gustó que se exhibieron de sus hijos, a su hijo mayor en sus negocios con un alto ejecutivo de Baker Hughes, donde vivió en su casa, lo de Boby y Andy en el Tren Maya”, recordó la legisladora.