Responde Derbez a AMLO sobre Xcaret: “óigame no, nos canceló”; pide que “no hay que mentir”

Derbez forma parte del grupo de artistas y ambientalistas que se han manifestado en contra de la construcción del Tren Maya a través de la campaña “Selvame del tren” y quienes tenían una reunión con el presidente que fue cancelada. Al respecto durante la mañanera AMLO aseguró que el Tren Maya no dañará ningún cenote ni río submarino y señaló que “los pseudo ambientalistas y artistas” no protestaron en la construcción de Xcaret, que sí lo ha hecho y en la cual de acuerdo con él estuvo implicado Derbez.

CIUDAD DE MÉXICO.- ”Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los Premios Platino”, aseguró este lunes el actor Eugenio Derbez, luego de que en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer una foto en la que supuestamente el actor aparece en la inauguración de un hotel del complejo turístico.

En respuesta, a través de un video publicado en sus redes sociales y que grabó desde la locación de una película, Derbez negó esto e hizo un llamado a no mentir.

No hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, que no van a destruir ningún cenote.”