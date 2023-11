Revela senador Alejandro Rojas amenazas en su contra por críticas a Morena

CDMX.- Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador del Movimiento Regeneración Nacional, denunció que ha sido siendo objeto de amenazas por sus posturas críticas al Gobierno Federal y a su partido.

El legislador suplente de Ricardo Monreal detalló en sus redes sociales un escrito en el que solicita que autoridades competentes tomen cartas en el asunto para que investiguen y tomen medidas para su protección y la de su familia.

“Como demócrata convencido, quiero dejar claro que condeno todas las formas de violencia e intimidación. Estas conductas son totalmente contrarias a los valores que he defendido durante toda mi carrera política y no tienen cabida en una sociedad que se precia de ser libre y justa”, mencionó.

Rojas Díaz-Durán señaló que la diversidad de opiniones y el debate respetuoso son pilares fundamentales en cualquier democracia.

“Es posible disentir y expresar desacuerdos dentro del marco del respeto mutuo y sin recurrir a la violencia o coacción”, menciona en un comunicado.

El morenista mencionó que no cederá “ante intentos de intimidación” y continuará trabajando por un México en el que el respeto no sea la norma y no la excepción.

“Agradezco a todos los que se han solidarizado conmigo y hago un llamado a todos mis compatriotas para que juntos promovamos un clima de paz y diálogo constructivo. Nuestro país merece y necesita una política libre de amenazas, intimidaciones y violencia”, dijo.