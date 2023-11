Indira Kempis se registra como precandidata presidencial con Movimiento Ciudadano

Con el fin de no permitir el “dedazo en la elección” , la legisladora emecista llegó en punto de las 10 de la mañana a las instalaciones del partido, en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México , junto a su esposo y su mascota.

Mencionó que su candidatura es externa, ya que no tiene militancia y aseguró que México tendrá Presidenta para 2024 . “Soy la primera en registrarme, puntualitos empezamos, ya tengo esta constancia de que he entregado mis documentos y ahora lo que empieza es lanzar una convocatoria a la gente real [...] a que se sume a este proyecto político para el futuro, porque México tendrá mujer presidenta en 2024”, indicó.

Aseguró que ha recibido amenazas al interior del partido para no registrarse al proceso interno, mencionando que no permitirá un “dedazo” en la designación del próximo candidato o candidata de MC. “Esta es una convocatoria abierta y un proceso que tiene que ser transparente y limpio, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso”, considera Indira Kempis.

Afirmó que será la tercera mujer en la boleta electoral, junto a Claudia Sheinbaum con Morena y Xóchitl Gálvez con el Frente Amplio por México.