Revelan nuevo audio de Trump: mostró documentos clasificados a otras personas

Trump hace referencia a algo que es “altamente confidencial”, por lo que la aparente acción de mostrar documentos a otra persona en la reunión podrían socavar las afirmaciones que hizo después en una entrevista en la cadena Fox News Channel en las que dijo que no tenía ningún documento con él.

“No había ningún documento. Había una enorme cantidad de papeles, y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas”, dijo Trump en Fox. “No tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias eran de periódicos, revistas y artículos”.