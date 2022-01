Revocación de mandato; INE detecta más inconsistencias en firmas

El viernes de la semana pasada se llevó a cabo el ejercicio de revisión domiciliaria para verificar que la ciudadanía realmente otorgó su apoyo.

Según las cuentas, de un universo de 2 millones 845 mil 634 (que fue el corte al 17 de enero pasado), se tomó una muestra de 850 personas, en todo el país, a las cuales se les hizo una visita domiciliaria, para preguntar si proporcionaron su firma y, así, apoyar la realización del ejercicio ciudadano.

Ante esto, René Miranda, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, reportó que de esas 850 personas, a nivel nacional, sólo se localizó a 645, mientras, 205 no se encontraron en sus domicilios, incluso después de diversos intentos.

LEER MÁS: Casi seis mil muertos ‘firmaron’ para revocación

Empero, 484 personas localizadas, o sea, el 75.04 por ciento, recalcaron que sí apoyaron la revocación de mandato, mientras, 161 personas, o sea, el 24.96 por ciento, no firmaron.

René Miranda enclareció que este ejercicio de verificación domiciliaria no es vinculante con la totalidad de firmas que ya fueron revisadas y aprobadas.

Según Miranda, se llevó a cabo porque “la ley así lo contempla” y es la misma legislación la que no determina que deba ser vinculante. Por ello, las 161 firmas que pasaron por buenas, pero que en la visita domiciliaria la persona correspondiente dijo que no otorgó la rúbrica, no serán dadas de baja.

Ahora, afirma que se dará vista a la Unidad Técnico de lo Contencioso.

TE PUEDE INTERESAR: Valida INE 3.2 millones de firmas para la revocación

La revisión y compulsa de firmas concluyó ya el pasado sábado, cuando se llegó al 3.5 por ciento de la Lista Nominal.

El INE ya no revisará la totalidad de las firmas que le fueron entregadas, y con las cuales se manifiesta apoyo para que se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato.

De acuerdo al último corte difundido por el INE, se llegó a la revisión de 125.15 por ciento, lo que hace 3 millones 451 mil 843 firmas. De ese total, se registraron casi 1 millón de inconsistencias.

Con información de El Universal.