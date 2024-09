Claudia Sheinbaum anuncia que vivirá en Palacio Nacional y ‘no regresaría’ a Los Pinos

En conferencia de prensa, la próxima presidenta de México detalló que dará tiempo a López Obrador y a su familia para completar la mudanza ; “Sí, voy a vivir en Palacio (Nacional). Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero de octubre o hasta la noche del 30 de septiembre” , expresó.

“Evidentemente, ellos están viviendo ahí, entonces yo un tiempo voy a seguir viviendo en mi departamento”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Aunque, la morenista anunció que dejará de rentar el departamento a partir de diciembre, por lo que se espera que ese mismo mes o a inicio de 2025, se complete la mudanza a Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Sheinbaum someter a la ministra Piña a un juicio político

“Primero está la parte de que trabajas en Palacio y eso te permite disponer del reparto del tiempo y después creo que una vez que el presidente puso la idea de vivir en Palacio Nacional. No regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, y no me iría a vivir al Castillo de Chapultepec”, dijo Sheinbaum entre risas.

Afirmó que “vamos a ver si nos podemos acomodar ahí”, refiriéndose al departamento habilitado en Palacio Nacional, que es el mismo lugar donde el presidente López Obrador vivió junto con su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo, Jesús Ernesto, durante todo el sexenio.