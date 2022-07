Ricardo Monreal renuncia a participar en elección de consejeros de Morena

A través de un video en sus redes sociales, Monreal dijo: “Ya está prefigurado el resultado”, y destacó que no participaría, por “respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a quienes fundamos el partido”.

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o, de mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto, porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar”, destacó.