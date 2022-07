Por ‘la cabaña’ de Carlos Loret de Mola y Laura G nos corrieron a ambas... ‘salí embarrada’: Marta Guzmán (video)

“Yo siento que el primer equipo que se armó fue el mejor equipo. Los que estábamos, éramos los que teníamos que estar. Éramos un equipo muy padre y de repente hay cambios, van entrando y saliendo gente. Y hay gente con la que tienes química y otra con la que no. En mi caso, no tuve química con una persona y yo empecé a tener problemas en mi trabajo, y yo decía ‘¿por qué?’. Fue con Laura G” , expuso.

Aunque sus secciones eran muy distintas, entre Marta Guzmán y Laura G había convivencia. A pesar de que no eran afines, asegura que nunca se pelearon.

“Le gusta mucho a la gente decir que nos peleamos, que nos agarramos a golpes. Me parece ridículo. No fue así (darse de cachetadas). No había química. Trataron de manejar esto como un pleito que nunca existió. No nos llevábamos, pero no nos peleamos”.

Sobre su salida del noticiero, Marta Guzmán afirma que salió perjudicada por un tema en el que no tuvo nada que ver y que utilizaron de pretexto que entre ellas no se llevaban bien.

“A las dos (nos corrieron por el escándalo de la cabaña). Y fue una cosa muy extraña sin explicaciones. Todos saben algo que fue muy conocido, la situación, especialmente, de ella y yo me fui embarrada por algo que no tenía nada que ver. Inventaron que nos habíamos peleado y que las dos nos estábamos atacando y que por eso nos teníamos que ir las dos, cuando no fue cierto”.

En cuanto a Loret de Mola, le está agradecida por haberla invitado al noticiero, pero también considera injustos algunos tratos que no merecía.