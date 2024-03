¿Rival para Mariana Rodríguez? Va Adrián de la Garza por alcaldía de Monterrey

Aunque hasta el momento no se ha revelado bajo que partido va a participar; sin embargo, el exfuncionario ha competido en otras ocasiones y es militante en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Adrián de la Garza aparece caminando por las calles de Monterrey, señalando los problemas en la capital de Nuevo León. Además, crítica “a lo nuevo” (frase que es lema en Movimiento Ciudadano); mientras que en una de las tomas aparecen los ‘tenis fosfo fosfo’ colgados en un cable, cuando el aspirante menciona que “les quedaron muy grandes los zapatos”, refiriéndose al partido.

“Nos trataron de convencer que lo nuevo sería mejor, pero les quedaron muy grandes los zapatos. No necesitamos filtros en redes sociales ni promesas vacías. Nos han querido quitar el orgullo, pero no nos han quitado el carácter para exigir que se vayan si no resuelven”.

De confirmarse la candidatura, De la Garza competirá contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, quien es influencer y la esposa del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Cabe destacar que desde la contienda electoral de 2021, García y De la Garza mantienen un pleito, que se ha reflejado por varios años, pese a que el exalcalde se alejó de la vida pública.

