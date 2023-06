Sale AMLO en defensa de Samuel García ante diferencias con el Congreso y el fiscal

CDMX.- Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, frente a las diferencias que sostiene con la oposición en el Congreso Local y el fiscal de ese estado.

“Aprovecho y hago un paréntesis nada más para decir que apoyo a Samuel García”, quien, a decir del ejecutivo, está siendo víctima de un “chantaje” por parte del bloque opositor.

El Presidente señaló que el gobernador de Nuevo León, con quien mantiene una buena relación, está siendo obligado por los legisladores opositores a destinar recursos para obras en los municipios que ellos representan.

Recordó que desde que García Sepúlveda ganó la gubernatura, abanderado por Movimiento Ciudadano, no cuenta con mayoría calificada en el Congreso local para respaldarlo, y aseguró que los diputados locales han estado contra él.

Añadió que al haber legisladores mayoritariamente de la oposición, estos han querido exceder sus funciones.

“Él llega, gana porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso; los del Congreso se agrupan y empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden.

“El Ejecutivo es quien hace las obras; Legislativo, leyes y presupuesto, pero el Legislativo no puede meterse a hacer obras, entonces lo obligan a destinar recursos a determinadas obras y determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en el Congreso local, no estoy de acuerdo con eso, no pueden hacer esos chantajes”, expresó para mostrar solidaridad con el mandatario estatal.

López Obrador también defendió a García Sepúlveda luego de que presuntamente elementos ministeriales armados de la Fiscalía estatal, a cargo de Pedro José Arce Jardón, irrumpieron el miércoles en la Torre Administrativa de Nuevo León, un inmueble gubernamental.

“Una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del Gobierno del estado, tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes, ahí el poder de los poderes quieren serlo los legisladores de oposición”, opinó el Presidente.

El ejecutivo federal también reclamó que haya fiscales con autonomía completa.

“Ahora lo peor de todo, y esto ojalá y se revise hacia adelante, es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores”, aseveró.

DENUNCIA GARCÍA IRRUPCIÓN

El pasado miércoles, García acusó a Arce Jardón de servir “al PRIAN de Paco Cienfuegos y de Chefo Salgado”, y demandó la destitución del fiscal tras la irrupción de los ministeriales.

“Nos informan que en este momento ministeriales armados de la Fiscalía están tratando de ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa”, publicó el gobernador de Nuevo León.