Se aproxima ‘el Diablo’ a la Tierra... esta es la fecha en la que podrá verse el cometa en su paso por nuestro planeta

El domingo 21 de abril, el cometa diablo pasará cerca de la Tierra, un evento astronómico notable que no requerirá de telescopios para su observación. Este fenómeno permitirá que el cometa sea visible a simple vista gracias a su proximidad con nuestro planeta.

De acuerdo con la NASA, este cuerpo es oficialmente nombrado 12P/Pons-Brooks y es definido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro como un cometa de tipo ‘Halley’.

Destacando en tamaño, el cometa tiene una extensión tres veces mayor que el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra. Aquellos interesados en la astronomía tendrán una oportunidad única para observar este cuerpo celeste, la cual no se repetirá hasta el año 2095.

La relevancia de este acontecimiento radica en su singularidad, ya que el cometa diablo solo se aproxima a la Tierra cada 71 años, completando así su órbita alrededor del Sol. Según información aportada por National Geographic, esta cercanía proporcionará una vista única del cometa, facilitando su observación sin la necesidad de equipos especializados.

El Cometa Diablo es llamado de esa forma porque, al verlo en picada, su cola parece tener la forma de dos cuernos. Este cuerpo celeste es de gran tamaño, tiene un diámetro de 30 kilómetros y es criovolcánico, lo que significa que es un volcán extraterrestre compuesto principalmente de agua y hielo, que se caracteriza por tener constantes erupciones.

Científicos han dado a conocer que el Cometa Diablo se aproxima a la Tierra y, de acuerdo con las estimaciones, cruzará cerca el 21 de abril del 2023, sin embargo, su acercamiento más cercano será dos meses después, el 2 de junio.

Que sea catalogado como ‘tipo Halley’ quiere decir que se acerca cada 70 años, aproximadamente, a la Tierra.

En abril de 2024 se ubicará a tan solo 117 millones de kilómetros del Sol, lo que permitirá observarlo cuando pase sobre México, Estados Unidos y Canadá.

¿ES PELIGROSO QUE PASE CERCA DE LA TIERRA?

Aunque el sobrenombre de Cometa Diablo suele dar temor a las personas, los científicos aseguran que no representa riesgos para la Tierra, no es peligroso, ya que su órbita no atravesará la nuestra, sino que más bien cruzará cerca.

Debido a su gran tamaño, el cuerpo celeste podrá ser visto en 2024 sin necesidad de instrumentos. Actualmente, indican que ya se puede ver con telescopios.

DATOS IMPORTANTES

• Fue descubierto inicialmente en 1812 por Jean Louis Pons, quien observó su brillo en el cielo de Marsella, en Francia.

• Luego, William Robert Brooks reveló en 1883 que se trataba de un cometa periódico que visita la Tierra en lapsos constantes.

• Su última aparición fue en el año 1954.

• En abril de 2024 pasará cerca de la Tierra, pero su brillo será mayor en junio del mismo año.

• El cometa no regresará cerca de la Tierra hasta el 2095.