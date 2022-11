CDMX.- El expresidente Vicente Fox advirtió que si el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la reelección en 2024, él también se registrará para la contienda.

Así lo afirmó durante la marcha en defensa del INE, realizada en la Ciudad de México.

“A López le advierto de una vez, si él pretende aparecer otra vez en 2024, yo me le aparezco, yo le entro también a los chingadazos”, declaró.

Entrevistado por medios de comunicación, descartó que pretenda anotarse a la contienda Presidencial, y sólo lo haría para confrontar al Ejecutivo federal en funciones en caso de que quiera reelegirse: “Si él pretende volver, por supuesto que sí, si él va, yo voy”.

Fox Quesada hizo además votos porque se restablezca la coalición Va por México. “Yo espero que así se mantengan en PRI, PAN y PRD, aquí estuvimos todos sin colores partidistas, todos como ciudadanos y todos por la misma causa. A los partidos políticos no les conviene nada, que el INE no está ahí y el que se lo quiere apañar, López, no se va a salir con la suya”.

Sobre la actual administración, Vicente Fox dijo que López Obrador debería dejar de ser Presidente.