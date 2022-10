Se apuntan para 2024 Massieu y De la Madrid

CDMX.- En el segundo y último día de trabajo del foro Diálogos por México, dos de los cuatro participantes reafirmaron sus aspiraciones presidenciales y coincidieron en que el PRI debe ser humilde, reconocer sus errores, no repetirlos y buscar alianzas, pues no pueden ir solos en 2024.

La senadora Claudia Ruiz Massieu reiteró que buscará ser candidata presidencial y criticó duramente a su partido. Afirmó que hoy la sociedad está desilusionada del tricolor.

“Estoy lista, la vida, mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”, sentenció.

Por su parte, Enrique de la Madrid aseveró: “Sí aspiro a la candidatura presidencial”, pero advirtió que sólo a través de una alianza opositora.

“Juntos sí podemos, necesitamos formar un gobierno de coalición en el que cabemos todos, es así como podemos salvar a México, lo que está en juego es el país”, indicó.

