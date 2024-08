Se dispara migración irregular en México 193%

La migración irregular a través de México se disparó un 193 por ciento en la primera mitad de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Activistas advierten que la situación se puede agudizar por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) refieren a 712 mil 226 personas “en situación migratoria irregular” en México entre enero y junio de 2024, cifra que representa casi el triple de las 242 mil 928 que se reportaron el mismo periodo, pero de 2023.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay que hacer el ridículo’... AMLO arremete por la marcha contra la sobrerrepresentación de Morena

En seis meses, la migración irregular que reportó el Gobierno de México casi alcanza el récord de 782 mil 176 migrantes irregulares que se detectó en todo el 2023, cuando el flujo subió un 77 por ciento anual.

Venezuela es el principal país de origen de los migrantes, con 200 mil 289 registrados, un aumento de 2015 por ciento y más de uno de cada cuatro del total de la migración irregular de 2024.

Después le siguen Ecuador, con 73 mil 615; Honduras, con 60 mil 260; Guatemala, con 56 mil 938; Colombia, con 44 mil 94; El Salvador, con 41 mil 679; Nicaragua, con 36 mil 405; Haití, con 30 mil 476; y Cuba, con 24 mil 151.

En contraste, las detenciones de indocumentados disminuyeron un 73 por ciento en el periodo de diciembre a julio, con 3 mil 415 reportes, de acuerdo con la canciller de México, Alicia Bárcena.

La presión de Estados Unidos a México por la migración ha aumentado debido a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la migración y la frontera común han sido un tema vital.

Sin embargo, en la frontera de México con Centroamérica, la migración no se ha detenido y los pobladores se sienten rebasados.

“Aquí la frontera sur ha sido testigo de cómo se ha vulnerado la soberanía nacional, en el sentido de que han pasado por Tapachula millares de personas que vienen de otros países, migrantes, niños, familias enteras, embarazadas y hemos visto cómo ha crecido este flujo migratorio”, expuso Denis Olivera Aguirre, secretario general de la Asociación Impulsora para el Desarrollo de los Mercados en Tapachula, la principal urbe fronteriza.

El flujo migratorio irregular continúa creciendo a pesar de los peligros a los que se tienen que enfrentar los migrantes principalmente en Chiapas, en la frontera sur de México, donde se mantiene una disputa entre grupos del crimen organizado para controlar el tráfico de drogas y de personas.

“Son demasiados los riesgos que pasamos, los golpes de calor, enfermedades, personas golpeadas y lo más peligroso es la situación que está en el país, los secuestros, sí hay secuestros. (Vamos) un poco con miedo, yo llegué aquí con mis tres niños”, contó el hondureño Carlos Rivera.

Otros migrantes se debaten entre continuar en Estados Unidos o quedarse en México, donde el Gobierno ha prometido refugio para quienes quieran trabajar en el país, en particular en el sur.

“La cosa está mal en el mundo y uno siempre va a buscar dónde está mejor o no, yo me radicaría en México, mi objetivo no es México, pero me siento seguro”, expuso un ciudadano de República Dominicana que omitió su nombre por temor a las autoridades migratorias.