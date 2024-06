¡Se viene el Ciclón Alberto!... ya tiene 70% de formación; trayectoria y estados donde causará tormentas

¿CICLÓN A LA VISTA?

En México, la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico inició el pasado 15 de mayo, se prevé que concluya el 30 de noviembre.

El SMN prevé que este 2024 los ciclones den pie a la formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales y de 7 a 9 huracanes (la mitad podrían ser intensos, es decir, con una categoría superior a 3).

En el caso del Atlántico (cuyo periodo inició el primero de junio y concluirá el último día de noviembre) se han pronosticado entre 20 y 23 ciclones, de los cuales, al menos 4 podrían convertirse en huracanes.

Sin embargo, los pronósticos no siempre se cumplen, ya que para que se forme un ciclón se requieren varias condiciones —tanto en la atmósfera como en el mar— que no siempre llegan a coincidir. De hecho, aunque la temporada ya inició, hasta el momento y en medio de las expectativas, no se ha llegado a concretar ninguna de las previsiones en las costas de México.

Por ejemplo, la semana pasada, el reporte del Centro Nacional de Huracanes estadounidense alertó sobre la posible formación de un ciclón en el Océano Pacífico. Según lo previsto, existía una probabilidad del 20 por ciento y se formaría a un par de cientos de millas de la costa del sur de México o Guatemala.

No obstante, la baja presión en la región terminó por ‘desaparecer’, borrando así las posibilidades de un ciclón.

¿DE QUÉ DEPENDE QUE SE FORMEN EL CICLÓN ALBERTO?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) señala que los ingredientes principales para este tipo de fenómenos son la temperatura, humedad, giro, ubicación y viento. Según la institución, de esto depende la formación de un ciclón:

FRÍO, CALOR Y HUMEDAD

El mar debe tener la temperatura correcta: los ciclones requieren de aguas cálidas con una profundidad de al menos 45 metros, mientras que la superficie debe encontrarse a al menos 27 grados Celsius.

En la atmósfera las temperaturas deben ser las adecuadas para poder enfriarse rápidamente y así formar condiciones de tormenta.

A la par, el aire debe de estar relativamente húmedo, ya que el aire seco puede provocar la ‘muerte’ de la circulación ciclónica.

EL LUGAR

El ciclón debe encontrarse a por lo menos 482 kilómetros de distancia del Ecuador ya que esto permite al efecto de Coriolis (fuerza aparente que desvía el movimiento a la derecha o a la izquierda dependiendo del hemisferio) crear el giro característico del ciclón.

“Esta fuerza hace que los huracanes del hemisferio norte giren en sentido contrario a las agujas del reloj, y los del hemisferio sur, en el sentido de las agujas del reloj. Este giro puede jugar algún papel en ayudar a los ciclones tropicales a organizarse”, señala la NAOO.

EL VIENTO

Un elemento clave en estos fenómenos es el viento: demasiados cambios en su dirección y/o intensidad en diferentes partes de la atmósfera (lo que científicamente se le conoce como cizalladura) puede interrumpir o debilitar la formación del ciclón. Por ello necesita una baja cizalladura vertical.

Sin embargo, aún con todos estos elementos juntos no siempre se obtiene como resultado un ciclón, como destaca la NAOO en su informe.

¿QUÉ ES UN HURACÁN?

Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie.

Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados.

Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora.

Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN

La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5:

Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa.

Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro.

Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro.

Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro.

Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN?

En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán:

Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información.

Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios.

Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta.

Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan.

Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones.

Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas.

Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas.

Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades.

Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.