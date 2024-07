Seguirá el Plan de Justicia con Claudia Sheinbaum: AMLO

“Si no hay ese cambio, si seguimos los mismos, se van creando apetitos para perpetuarse en el cargo y acuérdense del sufragio efectivo no reelección, ni sentirse indispensable, no caer en el necesariato”, indicó.

Durante la evaluación del Plan de Justicia para el Pueblo Seri el presidente señaló: “celebro que estemos aquí a punto de inaugurar lo del Acueducto, a fin de mes, para que no falte el agua que era una demanda de ustedes (...) ya va a haber agua, agua limpia, agua dulce”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el Acueducto Seri consta de 80 kilómetros y alimentará de agua potable a las poblaciones de Desemboque de los Seris y Punta Chueca.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita Enrique Alfaro licencia como gobernador de Jalisco

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, informó que se entregaron 2 mil 100 hectáreas de tierra a la comunidad seri con una inversión de 15 millones de pesos.

Este acueducto distribuirá 435 mil litros de agua y el avance de obras es del 85 por ciento, informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Entre las acciones del Plan de Justicia, la Comisión Federal de Electricidad realizó la ampliación y modernización de la red eléctrica con una inversión de 17 millones de pesos.