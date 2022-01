Según AMLO, ¿quiénes son los empresarios que buscan comprar Citibanamex?

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reportó que José Javier Garza Calderón, empresario mexicano, mostró interés en adquirir Banamex, tras la puesta en venta de la empresa.

“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían, también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco”, señaló AMLO en su más reciente video, donde compartió su mejoría después de haber dado positivo en COVID-19.

“Javier Garza Calderón, empresario regiomontano, hijo de Javier Garza Sepúlveda, nieto de Isaac Garza Sada y José Calderón Mugerza y bisnieto de Isaac Garza Garza, fundador de la Cervecería Cuauhtémoc, se muestra dispuesto a ayudar al nuevo gobierno”, señala el perfil del empresario en www.e4t.org.mx.

En su web, también menciona que estará a disposición de colaborar con el Gobierno Federal, pues “debe ser fundamental para acordar iniciativas que mejoren las condiciones de crecimiento y desarrollo de las micro, pequeños y medianas empresas de México”.

Además, Obrador también celebró que Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, haya manifestado su interés por adquirir Banamex.

De igual manera, AMLO sugirió a Carlos Slim (Inbursa) y Carlos Hank González (Banorte) como posibles compradores.

El presidente también indicó que está llegando mucha inversión extranjera a México: “son utilidades que no se reinvierten en México, se van utilidades de bancos que, por cierto, les ha ido muy bien, mucho muy bien a todo el sector financiero, a todo el sector bancario porque hay un auténtico estado de Derecho, y tranquilidad, hay piso parejo, no hay corrupción, no hay influyentismo”.

“Nuestro peso no se ha devaluado, por poner un ejemplo, resistimos la crisis sin contratar deuda adicional, estamos saliendo, México tiene condiciones inmejorables para crecer”, comentó.