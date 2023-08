SEP presume que 29 estados aceptan usar nuevos libros de texto; tres esperan orden judicial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) celebró que se llegó a un acuerdo con las autoridades locales de 29 estados de México, para llevar a cabo la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos; así lo confirmó Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia, durante su conferencia vespertina.

“Se hizo un acuerdo en el que la mayoría de secretarias y secretarios plantearon que los libros de texto que ya están distribuidos en sus estados serán dispersados a las escuelas y el día 28 de agosto estarán en las aulas”, argumentó.

Asimismo, recordó que Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN), condicionaron la entrega de los libros hasta que se resuelva el juicio de amparo que sigue vigente.

“Ellos plantearon que también lo harían, siempre y cuando no hubiera un impedimento legal. No hay impedimento legal para ello, sin embargo, ellos están a la espera, pero plantearon que también trabajarían con ellos si eso no sucede”, reviró Ramírez Amaya.