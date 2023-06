Siguen las bajas; Claudia Ruiz Massieu tampoco participará en proceso de la oposición

A través de redes sociales, la legisladora Claudia Ruiz Massieu dio a conocer que tampoco participaría en el proceso interno impulsado por el Frente Amplio por México, destacando que “no es sobre los requisitos, es sobre mis principios”.

“Hoy, tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible, o hacer lo correcto, me decido por lo segundo”, sentenció en un video.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que el método propuesto por su coalición es una “respuesta pragmática para ser frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal” iniciada por Morena.

“En congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”, expresó Massieu.