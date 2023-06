Incluso hace una semana, publicó un tweet donde mencionó que hace 23 años se cumplió el hecho en el que sobrevivió a los múltiples balazos en contra de vida y que no se resigna a la impunidad.

“Yo iba en un Jetta sin blindaje y nos seguía un stratus con escoltas. Entonces yo me entregué a Dios [...] no le pedí que me salvara, porque estaba claro que era el momento de mi muerte”, expresó, en una entrevista.

Señaló que gracias al asiento de enfrente no pudo impactar en su pecho. “A mi chofer sí le dieron en el hombro y le volaron media mano y a los dos escoltas también les dieron dos tiros a cada uno y yo salí viva de milagro”, apuntó.

Téllez afirmó que el ataque se debió al trabajo hacía en la televisora. “Mis reportajes, mis documentales eran muy fuertes, exponían la corrupción del gobierno”.

“Hasta la fecha, van a ser 23 años y todavía no sé quién es el autor intelectual de esto”, añadió.

Téllez salió del vehículo y regresó corriendo a las instalaciones de la televisora, donde tras encontrarse con su jefe Sergio Sarmiento, salió en vivo en el noticiero de Javier Alatorre para relatar lo sucedido.

Algunas teorías en torno al ataque señalaban al entonces procurador de la capital, Samuel del Villar, quien había sido protagonista de una serie de trabajos realizados por Téllez, en los que se exhibían el abuso del poder y presuntas negligencias en la investigación del caso Paco Stanley.

Estas teorías nunca formaron parte de las investigaciones.

A pocos días después del ataque, Téllez regresó a su natal Sonora para recuperarse y posteriormente fue invitada al Foro de Periodistas en Peligro que se llevó a cabo en Berlín, donde estuvo rodeada de 44 corresponsales de guerra.