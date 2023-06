¡Que siempre no!... Lilly Téllez se baja de la contienda por la presidencia con Va por México (video)

“He decidido que no participaré en este proceso”, dijo la senadora en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

La senadora de oposición, Lilly Téllez , dio a conocer la mañana de este miércoles que no participará en el proceso interno de oposición de los partidos PRI, PAN y PRD, para elegir candidato presidencial que competirá con la corcholata de Morena en el 2024.

La ex presentadora de televisión dijo que el método planteado no garantiza la equidad, explico que solo les dieron una semana para organizar una elección, y no garantizan reglas del origen del dinero.

“Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada, seguiré trabajando por México, por supuesto”, dijo. Posteriormente, le deseó el mejor de los éxitos a quienes sí participarán en el proceso de Va por México, como es el caso de Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu y a Beatriz Paredes.

Lilly Téllez reiteró que la oposición dio un buen paso inicial de que los ciudadanos participen más con los partidos; sin embargo, realizó 50 preguntas sobre la transparencia, legalidad y el “piso parejo” en el proceso y, en este tiempo, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y esto generó más dudas.

¿QUIÉN ES LILLY TÉLLEZ?

Lilly Téllez nació el 14 de noviembre de 1967 en Hermosillo, Sonora, aunque creció en Ensenada, Baja California.

Está casada con Jesús Tueme, un financiero originario de Linares, Nuevo León.

Estuvo casada con Guillermo Calderón Lobo, con quien tuvo a su primer y único hijo Leonardo Julián, quien actualmente tiene 14 años.

Es hija del abogado Jesús Téllez Villaescusa y María Lilly García Platt.

Lilly Téllez tiene 36 años de trayectoria como periodista. Comenzó colaborando en el canal 6, televisión de Sonora. En 1994 se sumó como conductora y reportera de TV Azteca y luego como titular del programa Diagnostico Reservado en Proyecto 40.

En 2018, a invitación del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se postuló como candidata a una senaduría. Fu así que ganó un lugar en el Senado de la República, electa por el principio de mayoría relativa.

Sin embargo, en abril de 2020, la senadora dejó la bancada de Morena y se afilió al Partido Acción Nacional (PAN).

Una de las cartas que Lilly Téllez presume es su larga trayectoria como periodista, calificándose a sí misma como “una mujer que siempre ha luchado por la libertad y la justicia”.

Pues justo, desde su profesión ha denunciado la injusticia y la corrupción, ámbitos en los que el día de hoy, asegura, “tienen prioridad como senadora”.

Lilly Téllez es al día de hoy una de las políticas más polémicas, pues luego de que renunció a Morena ha protagonizado varios momentos en los que ha cuestionado de una forma dura a senadores del bloque oficial y a funcionarios de gobierno.

Pero no solo desde la Tribuna, con el apoyo de su teléfono celular, la legisladora también ha interpelado al vocero presidencial, Jesús Ramírez , y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo que le ha valido muchas críticas y ataques, muchos de ellos provenientes de senadoras de Morena.