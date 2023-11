“Son como una secta”, Alejandro Rojas, suplente de Ricardo Monreal, reclamó a Morena por sacarlo del Senado

“Estos dogmáticos y fanáticos, que son como una secta, no quieren que yo hable en la más alta tribuna de la nación y quieren que me calle porque digo la verdad . No quieren que yo lleve la voz de millones y millones de compatriotas que desean reivindicar los principios fundacionales de proyecto de nación, que nos dieron el triunfo en el 2018 y que llevaron a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ”, declaró Alejandro Rojas.

Sin embargo, eximió a Obrador pues aseguró que es la dirigencia y el grupo parlamentario de Morena quienes quieren convencerlo, dijo, para que “su poder y su influencia se extiendan más allá de su sexenio”.

“Quieren instaurar en México un Maximato político, ideológico y militar. Quieren instaurar el pensamiento único”, subrayó.

Asimismo, anunció que a un año de que termine el gobierno de AMLO, no se han cumplido las principales promesas de la autollamada Cuarta Transformación (4T), como lo son “respetar la Constitución y no violarla sistemáticamente, respetar la autonomía del Poder Judicial, respetar a la Suprema Corte y no denostar a las ministras o ministros, por no hacer lo que dice el presidente”.