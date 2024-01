‘Son pende*** y no entienden’... Joaquín López-Dóriga arremete contra Marko Cortés tras exigir notarías y puestos en Coahuila en lugar de buscar ganar la elección presidencial

“Sin duda son p*ndejos y no entienden no cabe duda que no entienden y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de los adversarios a la Presidencia de la República, como lo acaba de reconfirmar Marko Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que le entreguen posiciones que habían acordado para apoyar a la campaña, esas posiciones incluyen hasta notarías, ¿De qué se trata Marko Cortés de tener notarias en Coahuila o de ganar una elección presidencial? no cabe duda que los que no tienen mucho aquí y señala su cabeza, se van por lo poco porque no pueden pensar en lo mucho.

No cabe duda que cuando el río suena es porque agua lleva y en tiempos de elecciones todo suma o si se equivocan pueden llevar todo a un barranco cuando se trata de campañas políticas, el 2024 es un año crucial que definirá el rumbo de la democracia en México, poco a poco se van haciendo alianzas y cada quién elige al bando que consideran correcto para posicionarse de cara a una nueva administración”, dijo .

XÓCHITL GÁLVEZ CALIFICA DE “INACEPTABLE” ACUERDO DEL PAN Y PRI EN COAHUILA

Xóchitl Gálvez calificó de “inaceptable” el acuerdo electoral signado entre el PAN y PRI en Coahuila, cuyo contenido fue revelado por el propio dirigente blanquiazul, Marko Cortés.

“Es inaceptable el contenido de este convenio. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice”, precisó en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

La precandidata presidencial de la oposición defendió que las notarías deben asignarse por examen de oposición y las direcciones de las escuelas por capacidades y talento, lo que ella peleó dentro del Senado de la República.

“Mi lucha ha sido combatir la corrupción. En ese sentido yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó, y estaba yo como precandidata Me apena que pasen estas cosas, pero conmigo dejarán de pasar”, afirmó.

Xóchitl Gálvez dijo que ya tuvo oportunidad de abordar el hecho con Marko Cortés, plática en la que expresó su sentir.

“QUE JUEGUE LIMPIO”, PIDE XÓCHITL GÁLVEZ A SHEINBAUM

Xóchitl Gálvez enfatizó que los señalamientos sobre el financiamiento a la campaña de Claudia Sheinbaum provienen de los propios miembros de Morena y no de la oposición.

Detalló que nunca quedó claro quién pagó los espectaculares, las bardas ni los camiones que promocionaron la imagen de Sheinbaum Pardo junto a la del presidente López Obrador

“El INE no hizo ninguna investigación. Hubo denuncias y nadie investigó”, criticó.

Si ya habían dudas tras la denuncia de Marcelo Ebrard sobre una intervención de la Secretaría de Bienestar, expuso, la acusación de Sanjuana Martínez, cercana a la Cuarta Transformación, solo evidencia que no hay piso parejo en la contienda electoral.

“¿Por qué no creerle a Sanjuana, que es una de ellos? Qué bueno que sigue habiendo gente valiente que se atreve a hacer estas denuncias, obviamente, seguramente va a haber una persecución contra ella por haberse atrevido. Pero yo sí creo que la autoridad está obligada (a investigar)”, sentenció.