Agradece AMLO a Cortés por revelar ‘pacto mafioso’; líder panista defiende acuerdo

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Marko Cortés, líder nacional del PAN, por exhibir el acuerdo “mafioso” con el PRI en Coahuila y dijo que sólo evidencia el reparto del “botín”. Cortés defendió el pacto y le contestó al mandatario federal que el mafioso es él.

“¿Si conocieron el acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN sobre la elección anterior en Coahuila? Les puedo garantizar que el 90 por ciento no se enteró porque no lo sacan los medios de información, pero es una prueba documental importantísima, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas”, expresó desde Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: No permitirá PRI política de caprichos: contestan a Marko Cortés por exigir designar candidato en Torreón

Señaló que fue un descaro que el mismo dirigente nacional del PAN exhibiera el documento, pero le agradeció por destaparlo.

“Entonces firmaron un acuerdo, pero lo fantástico, o surrealista, o descarado es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN, lo da a conocer, se lo tenemos que agradecer mucho porque todo esto ayuda, si no, la gente que es muy buena, aunque diga Sheridan que no es así, no alcanza pues a entender cómo se dan estos enjuagues y esto sí ayuda”.

“Eso no tiene nada que ver con política, es un acuerdo mafioso para repartirse el botín”.

El mandatario mostró el documento del acuerdo y calificó los procesos electorales de ambos partidos como una ‘farsa’ y dijo con ironía que casi se reparten los “baños públicos”.

“O sea, al PRI Coahuila y el Edomex, al PAN la CDMX y la Presidencia de la República , esto lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección, o sea, la señora (Beatriz) Paredes participó aquí, pero ya de antemano no iba a ser”, mencionó.

El Presidente dijo que el dirigente blanquiazul merece un premio por “servicio a la democracia”.

“Eso lo publica el presidente del PAN, es increíble, este también lo vamos a premiar, es un servicio a la democracia extraordinario (...) es historia y no es fácil conseguir la información, el mismo señor puso, quejándose que no le cumplieron”, dijo.

“El documento es histórico para los estudiosos de la ciencia política y también constitucionalistas (...) deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

‘EL MAFIOSO ES USTED’

Ante los señalamientos de López Obrador, Cortés lo reviró y le dijo que es “el único mafioso”.

“Señor presidente, el único mafioso aquí es usted”, contestó Cortés en su cuenta de X.