‘Soy una buena mujer’... Pese a denuncias por moches, sobrina de AMLO va por dirigencia de Morena en Tamaulipas

Al iniciar el trámite legislativo para la solicitud de la declaratoria de procedencia de enjuiciamiento penal, remitido al Congreso local por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado en contra de la diputada Salazar Mojica, se citó a comparecer al fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda.

La sobrina del presidente López Obrador fue investigada por un audio atribuido a ella, donde le pide a un proveedor que infle una factura y le regrese dinero en efectivo. La política negó las acusaciones y dijo que todo era parte de una ‘guerra sucia’ por parte de los partidos de oposición, como el PAN y el PRI.

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el actuar de su sobrina, Úrsula Salazar Mojica, afirmó que no la identifica pues es hija de su prima hermana y no tiene relación con ella, “si la veo en la calle, no la identifico (...) seguramente tengo fotos con ella”, explicó en una conferencia mañanera el pasado 1 de abril.