‘Tiene que haber pruebas’, AMLO apoya a Ana Guevara ante supuesta investigación de la FGR

Ante las supuestas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos en contra de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “tiene que haber pruebas”.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no tenía conocimiento de la investigación porque la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, “es autónoma”.

TE PUEDE INTERESAR: Conade niega presunta investigación de FGR por desvíos

“Pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía. Todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas, si no no es más que difamación y calumnias”, dijo López Obrador.