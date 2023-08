Trasladan a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, a Reclusorio Sur; defensa acusa persecución política

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue trasladado en helicóptero al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de ser aprehendido por retardo de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, joven de 20 años, quien fue víctima de feminicidio el 31 de octubre de 2022.

El vocero de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, dio a conocer que la dependencia llevó a cabo el traslado en un vehículo blindado, desde su domicilio en Morelos, hasta un helicóptero que lo llevaría ante la justicia capitalina; el funcionario dijo a Azucena Uresti, para Radio Fórmula, que el delito pertenece a un caso de fuero común.

“El fuero o inmunidad es para efectos de delito del fuero federal, por lo que se tendría que hacer cargo de un juicio de procedencia y en el caso de fuero común no hay protección de inmunidad, por ello no estamos violando la Constitución”, explicó Lara.

Sin embargo, la defensa de Carmona, el abogado Rodrigo Ugalde, reviró que se trata de persecución política en contra del fiscal: “No soy político ni me meteré en situaciones que no me compete, pero si es necesario mencionar que es una persecución política. Todos los fiscales pueden pasar por esta situación”, señaló.

Agregó que no tenía conocimiento si existía ya una vinculación a proceso, y esperaba “que la audiencia se realice el día de mañana”.

“Desconocemos el argumento jurídico por el cual el juez de la CDMX emitió la orden, pero realizaremos el proceso correspondiente. El fuero de mi cliente es federal”, indicó. Igualmente, Ugalde afirmó que Carmona se entregó voluntariamente para evitar una orden de cateo en su domicilio, donde se encontraba uno de sus hijos.

Cabe destacar que Carmona Gándara es abogado y titular de la Fiscalía de Morelos desde 2018, cuando fue designado por parte del Congreso del Estado. Medios señalan que es, además, nieto e hijo de diversos políticos y abogados de Cuernavaca, por lo que su cargo es frecuentemente cuestionado.

Tanto, que el pasado octubre de 2022 se le señaló por encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda, cuando comunicó que la muerte de la joven fue por broncoaspiración tras consumo excesivo de bebidas alcohólicas.