‘Tropieza’ Fernández Noroña; confunde Oaxaca con Puebla, y ahora dice que en Guelatao no hay cines

El aspirante de Morena por la candidatura presidencial, Gerardo Fernández Noroña, ha empezado con su gira por México para darse a conocer entre los militantes de Morena y aliados; el petista inició el recorrido en el estado de Oaxaca el pasado lunes 19 de junio.

Sin embargo, comenzó con dos deslices que ahora se han viralizado en redes sociales. El primero sucedió el día de ayer, cuando confundió el estado de Oaxaca con Puebla.

“Hoy decidí estar aquí en Puebla, corazón de... ¿Qué dije? Uff bueno, en Puebla, después, en Puebla el jueves. Ya valió madre, ya me voy. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, corazón rebelde de la patria”, señaló.

Luego, este martes asumió que en Guelatao, Oaxaca, no tenían cines, a lo que sus seguidores le contestaron que sí había.

“Aquí por ejemplo les digo leer un libro, ir al cine, ¿Qué cine va a haber acá, wey?, ah sí hay acá, ah chinga, ya me sorprendieron cabrón, porque hay ciudades medianas que no tienen un cine, que no tienen un cine, la gente tiene derecho a acercarse al arte”, indicó.