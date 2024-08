Trump dice que Venezuela envía criminales a EU

Por Jorge Valencia

El expresidente Donald Trump ha avivado los temores sobre una oleada de personas que cruzan a pie la frontera sur de Estados UnIdos y ha señalado a un grupo que, según él, representa una amenaza particular: los migrantes procedentes de Venezuela.

En la Convención Nacional Republicana, mientras sus partidarios agitaban carteles en los que se leía la frase “Deportación masiva ahora”, repitió una afirmación para la que hay poca o ninguna prueba.

TE PUEDE INTERESAR: Considera Estados Unidos que es irrefutable derrota de Nicolás Maduro en Venezuela

Trump dijo que la delincuencia en Venezuela había disminuido en un 72 por ciento porque el gobierno había expulsado a los delincuentes del país y los había enviado a Estados Unidos. Luego pareció hacer una broma irónica sobre una reducción de la delincuencia en un país que resulta en un aumento en otro.

“Tendremos nuestra próxima convención republicana en Venezuela porque será segura”, dijo Trump cuando aceptó la nominación del Partido Republicano para presidente. “Nuestras ciudades serán tan inseguras que no podremos celebrarla aquí”.

¿La delincuencia ha disminuido en Venezuela?

Sí, pero no hay información fiable para determinar cuánto ni por qué.

El gobierno venezolano, que es notoriamente opaco, no publica cifras exhaustivas sobre la delincuencia. En 2010, cuando el país se enfrentaba a una tasa de homicidios en aumento, las autoridades sancionaron a los medios de comunicación por informar sobre delitos violentos.

Más recientemente, el Ministerio del Interior ha publicado ocasionalmente tasas promedio de delincuencia a escala nacional, aunque sin especificar los tipos de delitos ni cómo se recopilaron los datos. En enero, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, informó que en 2023 el índice general de criminalidad había descendido un 16,8 por ciento.

Algunas organizaciones independientes han recopilado datos que sugieren que algunas partes del país se han vuelto más seguras. El número de homicidios en Caracas, la capital, se redujo en un 77 por ciento en 2023 en comparación con 2018, cuando un equipo de investigadores comenzó a recopilar datos para un grupo llamado Monitor de Víctimas.

Sin embargo, ninguna información oficial del gobierno corrobora las afirmaciones más amplias de Trump. A veces, ha dicho que el crimen en Venezuela ha disminuido en un 67 por ciento, mientras que en otras ocasiones ha dicho que ha disminuido en un 72 por ciento.

Según un informe de otro grupo independiente, el Observatorio Venezolano de Violencia, el descenso que se haya producido no está relacionado con el éxodo de los delincuentes.

Más bien, las bandas han consolidado su poder porque hay menos rivales contra los que luchar.

Y como la pobreza se ha agravado y aproximadamente una cuarta parte de la población ha abandonado el país en los últimos años, las bandas no tienen tantos miembros potenciales que reclutar entre la clase baja, por lo que no pueden aumentar su número y ampliar sus operaciones delictivas.

¿Venezuela manda delincuentes a Estados Unidos?

No hay pruebas de que el gobierno venezolano esté liberando presos y expulsándolos del país de manera sistemática o selectiva.

Es un escenario altamente improbable por al menos dos razones: las autoridades tienen un control relativamente débil del sistema penitenciario y, de hecho, están animando a los venezolanos a regresar al país.

En septiembre, el gobierno inició una ofensiva para reforzar su control sobre el sistema penitenciario. Más de la mitad de las prisiones del país estaban controladas, al menos parcialmente, por bandas.

Los jefes delictivos que estaban encarcelados decidían quiénes podían ser alojados en determinadas prisiones, según una investigación realizada en 2022 por dos medios de comunicación independientes, Runrunes y Connectas.

La investigación descubrió que los grupos criminales habían llenado las prisiones de comodidades, como una piscina, un casino, un campo de béisbol, un estudio de grabación, un club nocturno y charcuterías.

Una prisión, en el estado de Carabobo, a unos 110 kilómetros al oeste de Caracas, estaba controlada por un preso que dirigía una red criminal que operaba dentro y fuera de los muros de la prisión. Cuando cumplió una condena de 17 años por homicidio en primer grado, decidió quedarse.

Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrentaba a un fuerte desafío en lo que se ha convertido en unas disputadas elecciones este mes, trató de mostrar a los votantes su apoyo a los trabajadores pobres, y en su programa de televisión dijo que ayudaría a las personas que habían emigrado a regresar al país.

“Vuelvan al reencuentro de su tierra”, dijo Maduro. “El Estado venezolano pone toda su potencialidad y capacidad a su servicio para protegerlos”.

¿La migración venezolana ha contribuido a la delincuencia en Estados Unidos?

Según Ramiro Martínez, profesor de Sociología y Criminología de la Universidad Northeastern, no existen estudios fiables que demuestren que el aumento de la inmigración conlleve un aumento de la delincuencia. Por el contrario, los estudios sugieren que los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos que las personas nacidas en Estados Unidos.

Trump se ha basado en pruebas anecdóticas para apoyar sus afirmaciones. Durante la convención republicana, citó el caso de dos venezolanos que vivían de manera ilegal en el país y que fueron acusados del asesinato de una niña de 12 años en Houston.

(En otro caso sonado, un chico venezolano de 15 años que llevaba unos seis meses en Nueva York fue detenido en febrero y acusado de disparar a un turista brasileño).

Trump ha dicho que cualquier delito cometido por una persona que se encuentre de manera ilegal en el país ya es demasiado.

El gobierno de Biden también anunció recientemente una recompensa de hasta 12 millones de dólares por la detención de tres líderes del Tren de Aragua, el mayor grupo criminal de Venezuela, algunos de cuyos miembros se encuentran ahora en Estados Unidos, según las autoridades gubernamentales.

Los inmigrantes también suelen ser víctimas de las bandas, según Ronna Rísquez, periodista de investigación venezolana y autora de un libro sobre la banda del Tren de Aragua.

Los delincuentes los explotan cobrándoles tarifas exorbitantes por cruzar fronteras internacionales u obligándolos a trabajar en la industria del sexo.

“Los inmigrantes son una población muy fácil de controlar”, dijo Rísquez. “Y es más fácil aprovecharse de los migrantes venezolanos. Huyen de una crisis humanitaria”.

c. 2024 The New York Times Company