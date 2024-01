Urge actuar ante conflicto bélico en la Franja de Gaza: AMLO a la ONU

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que actúe para detener el conflicto en la Franja de Gaza, al cual calificó como “irracional”, tras cobrar más de 20 mil vidas.

“Nosotros lo que queremos es la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel ni por los palestinos, este grupo Hamas, no, no tenemos nosotros, lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso ni la irracionalidad de la guerra”, mencionó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal instó a que se declare un cese al fuego de manera inmediata en tanto actúa la diplomacia y puedan participar todos los dirigentes mundiales, humanistas y jueces.

De manera conjunta México y Chile presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que se investigue la probable comisión de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.