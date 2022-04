VIDEO: “ella se quiso bajar del auto”, supuesto conductor que llevó a Debanhi asegura que no la acosó

A casi una semana del hallazgo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Juan David Cuéllar, el supuesto chofer que la recogió en la Quinta Diamante la madrugada del 9 de abril y posteriormente le tomó la última fotografía que donde se ve a la joven con vida en la Carretera a Nuevo Laredo de Escobedo, Nuevo León; aseguró que ella fue quien se bajó del vehículo por voluntad propia. En una entrevista para el noticiero local INFO7, el hombre relata que fue alrededor de las 4 de la mañana del sábado 9 de abril que recibió un mensaje por WhatsApp proveniente de las amigas de Debanhi, donde le pedían que pasaran por ellas al lugar donde había sido la fiesta; sin embargo, solo subieron a la estudiante de Derecho y ellas se fueron en otro vehículo. “Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere... (ellas) pasan en otro carro”, relató en entrevista con el periodista Luis Padua. El conductor de transportes por plataforma digital puntualizó que Debanhi mencionó que las otras jóvenes eran malas amigas porque la había dejado. Y señaló que no le dio la dirección de su casa, por lo que envió un mensaje a sus amigas para que se la pasaran, pero tampoco lo hicieron. TE PUEDE INTERESAR: Piden se investigue a ex novio de Yolanda, desaparecida en NL; la vigilaba Cuellar mencionó que Debanhi le había pedido un cable para cargar su celular y se pasó al asiento del copiloto. De acuerdo con su versión, la joven le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto. “Donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo se baja ahí es donde yo tomó las fotografías le aviso a su amiga de que se bajó”, relató el chofer. “Yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó, incluso a un amigo, compañero de trabajo, le aviso: ‘Me está pasando esto’”, reveló. “Yo duro tres minutos parado a ver si ella se regresa, se arrepiente, no sé; ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir, dije: ‘no puedo hacer nada’”, explicó en una entrevista de aproximadamente 30 minutos de duración

“MIS PAPÁS MERECÍAN LA VERDAD” El chofer afirmó que Debanhi no estaba en sus cinco sentidos y que en todo momento intentó ayudarla, e incluso que grabó un audio de la joven en su celular, donde mencionaba que “mis papás merecían la verdad”. “En ningún momento (abusé de ella) yo siempre traté de ayudarla”, aseguró, “la chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía platica concisa. Grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado, yo no la conocía, me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, que yo le decía su domicilio”, afirmó Juan David. “Ella decía que yo estuve con ella en la fiesta, pero yo andaba trabajando”, explicó el conductor, cree que la joven lo confundió.