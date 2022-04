María Julia entrevista a papá de Debanhi, Mario Escobar; usuarios la tachan de insensible y polémica

“¡A mi hija la mataron y la sembraron!”, replicó Mario a María Julia y la acusó de tergiversar sus declaraciones, asimismo reiteró que mantiene su postura.

“En ningún momento yo he cambiado mi postura, no sé si esa fue la percepción de varia gente o la mentalidad de cada quien, que piensa lo que quiere. Lo único que dije fue que sigue en investigación”, aseveró.

“Yo nunca dije que no fue sembrada, no, no pueden poner palabras en mi boca que no son porque recuerdo todas las palabras que dije y sigo con la misma postura (...) a mi hija la mataron y la sembraron”, subrayó.

USUARIOS SE LANZAN CONTRA MARÍA JULIA

Entre algunos de los reclamos por parte de los usuarios, señalaron la falta de empatía y seriedad de las preguntas de la comunicadora.