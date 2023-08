Xóchitl Gálvez busca reunirse con Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano antes de unirlos al Frente Amplio

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reviró que, pese a ser Enrique Alfaro “un hombre con experiencia, brillante, trabajador y honesto”, primero hay qué hablar con él antes de arroparlo en la coalición conformada por su bancada y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD).

Con ello, la panista indicó que buscará sostener un diálogo con el gobernador de Jalisco, así como con Movimiento Ciudadano, pues “no sólo va a ser enfrentar a Morena y al presidente, va a ser enfrentar al poder económico que han atesorado estos personajes”.

TE PUEDE INTERESAR: Inai podrá sesionar con solo 4 comisionados, determina la Suprema Corte

“Yo sí me veo, yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo, primero a que yo sea realmente la coordinadora, de que voy a saludar al gobernador, le voy a llamar por teléfono en cuanto tenga un tiempo”, aclaró.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora argumentó que ve posibilidades de que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora, pues también deben estar preocupados por lo que ocurre en el ambiente político de México: “Ya faltan 10-12 días para tener una resolución final, entonces sí entraré en contacto”, anunció.

Gálvez Ruiz aprovechó para recordar a los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, aseverando que la administración de Andrés Manuel López Obrador “ha abandonado a su suerte a Jalisco”.

”Cuenta conmigo el gobernador en mi calidad de senadora para que se le haga justicia a Jalisco, no sólo a los padres, sino a nivel presupuestal, que le den a los alcaldes los recursos para fortalecer la seguridad municipal y que le den al gobierno del estado los recursos que requiere para seguir equipando su policía, para seguir mejorando”, alegó.

TE PUEDE INTERESAR: Es ilegal avalancha de carteles de aspirantes, asegura AMLO

Apenas el día de ayer, Enrique Alfaro reiteró que no tiene aspiraciones para participar en el proyecto de Movimiento Ciudadano, con rumbo a las elecciones de 2024, acusando que “ya no entiendo” las decisiones de su bancada.

“Yo ya no quiero participar... Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, afirmó.