Es ilegal avalancha de carteles de aspirantes, asegura AMLO

Ciudad de México. Frente a la enorme cantidad de espectaculares y bardas pintadas en favor de aspirantes a cargos de elección popular, entre ellos las llamadas corcholatas de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a preguntarse: “¿Quién pompó espectacular? ¿Quién pompó?”.

A propósito de una pregunta en la mañanera sobre 600 anuncios espectaculares en diversos puntos de Puebla del diputado morenista Ignacio Mier para promoverse como abanderado de su partido al gobierno de ese estado, el mandatario exhortó a quienes pretenden buscar un cargo de elección a actuar de manera responsable y subrayó que “es la primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, que el gobierno federal no interviene en un proceso electoral”.

TE PUEDE INTERESAR: Contienda interna de Morena está terminando ‘de manera inequitativa y desleal’, afirma Monreal

Señaló que se debe seguir denunciando la presencia de este tipo de publicidad, a la que calificó de indebida e ilegal, además que resulta contraproducente, “porque la gente ya está muy informada, muy consciente y ya no se deja manipular. Qué se va a dejar manipular, cuando ve un cartel, un espectacular, donde hasta ni se parece el futuro candidato o candidata, todo le quitan, como 10, 20 años, lo maquillan. Eso no ayuda en nada”.

Garantizó que su administración no interviene ni intervendrá en el proceso electoral de 2024, pues recordó que él mismo padeció en dos ocasiones que los gobiernos en turno hicieron lo posible para que él no triunfara: en 2006, con el “fraude” en el que ayudó el propio Vicente Fox y en 2012 con una cargada a partir de encuestas “truqueadas” donde se daba como triunfador por muchos puntos arriba al candidato Enrique Peña Nieto, quien además, recordó, recibió muchísimo dinero, como reveló el ex director de Pemex Emilio Lozoya.

Sin mencionarla, volvió a referirse a la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, pues afirmó que hoy algunos medios convencionales de comunicación están haciendo lo mismo y presentan encuestas “donde ya la candidata del bloque conservador, la que va a quedar como lo dije desde hace creo que dos meses, ya está en las nubes también, lo mismo, igual”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum debe retirar bardas con propaganda en la CDMX

Insistió en que algunos medios dan mayor espacio a temas en contra de su gobierno y de la Cuarta Transformación, además que dedican más tiempo a la aspiración de Gálvez.

“Yo trato de explicar el tema, no personalizándolo, porque además ya no puedo hablar de quién ahora es la predilecta de la oligarquía, no puedo hablar de eso, pero todo eso, todo esto que está sucediendo es con miras a que no continúe la transformación, porque los que se han dedicado a saquear, a robar, quieren regresar; yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, indicó.

Con información de medios