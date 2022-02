“¿Ya entendieron, pende...?”, Salinas Pliego asegura que no debe impuestos y acusa al SAT de ‘no tener llenadera’

CIUDAD DE MÉXICO. – Acompañado del sonido de una campana de lobby de hotel, Ricardo Salinas Pliego aseguró que como persona física “no debe ni un peso de impuestos”; ya como accionista de varias empresas, si éstas le deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues deben pagar, consideró.

“¡Ya entendieron, pendejos!”, exclamó Salinas Pliego en un video en el que aparece conduciendo un vehículo, en compañía de su sobrino y otras personas.

El dueño de Grupo Salinas, Grupo Elektra, TvAzteca, Banco Azteca, Totalplay Empresarial e Italika, entre otras, fue “entrevistado” por su sobrino, Guillermo Salinas Treviño, quien no le hizo ninguna pregunta, solo lo escuchó, al igual que tres impávidas personas en los asientos de atrás de un automóvil, durante los 1:49 minutos que duró el video compartido en redes sociales.

Al hablar en tercera persona, el empresario señaló: “Salinas Pliego no debe ni un peso”. Su sobrino reforzó la idea: “¡Qué quede claro ahí!”. Su tío contestó: “¡Clarísimo! Ni un peso. ¿Ya entendieron, pendejos?”, expresó el empresario, mientras su sobrino entrevistador soltó una fuerte carcajada.

Mientras Salinas Pliego iba manejando, calificó como “un abuso” que “en lo personal” deba pagar más de 200 millones de impuestos y su sobrino soltó: “¡Madres!

“¡Ya entendieron, pendejos!”, expresó Salinas Pliego, mientras su sobrino soltó una carcajada y le comentó: “Fíjate, dice aquí un fulano: ¿Es cierto que usted debe impuestos? Ja, ja, ja”, Salinas Pliego devolvió la risa y preguntó: “¿Qué tal?”

A manera de justificación su sobrino dijo que él creía que “todos” los mexicanos deben impuestos. Pero Salinas Pliego, de nuevo refiriéndose a él en tercera persona, añadió: “En primer lugar, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego soy yo, yo persona física, y no debo ni un quinto y no tengo abierta ninguna auditoría ni ninguna querella, yo en lo personal”.

Su sobrino, sin hacerle una sola pregunta, recordó a las empresas de su tío, quien explicó: “Ahora yo soy accionista de muchas empresas. Mis empresas son como mis hijos, ¿no? Si deben las empresas pues ¡que paguen! ¿Verdad? O sea, otra vez. Una cosa es: ‘yo en lo personal’ no debo nada. Es más, soy de los pagadores más grandes de impuestos en México. Me dan una asaltada que ahí te encargo ¿no? Ahorita voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo, en lo personal”.

Guillermo solo dijo: “Si” a todo lo expresado por su tío y cuando recordó los 200 millones que debe pagar “en lo personal”, el sobrino soltó otro: “¡Madres!”

Salinas Pliego reviró: “¡Qué no me vengan con mamadas con que no pago impuestos! Y hay que decirlo, porque no tienen llenadera. Yo, pago y pago demasiado. Me parece un abuso. Me parece un abuso la tasa de 35 por ciento”, declaró. Su sobrino solo comentó: “Ta’ cabrón, sí, no”.

En comparación, Salinas Pliego dijo que esta actitud del SAT equivalía a trabajar 10 horas al día, de las cuales tres horas y media le pertenecen al gobierno.

“Pero no acaba ahí, porque además cuando te queda ya un 65 por ciento vas aquí a un comercio a gastar y pagas 16% de IVA. Entonces, la tasa efectiva te deja a ti disponible 55 centavos de cada peso”, explicó. El sobrino volvió a expresar: “Ta’ cabrooon”.

Salinas Pliego siguió: “55 centavos. La tasa es 45% Y no nada más para mí, para todos los pagadores de impuestos. Sobre todo, los empleados que los tienen cautivos con los impuestos sobre nómina. Entonces, bueno, el tema de los impuestos míos en lo personal no existe. Salinas Pliego no debe ni un peso”, insistió y su sobrino comentó: “¡Qué quede claro ahí!”

Su tío, reiteró: “¡Clarísimo! Ni un peso. Ya entendieron, pendejos”. Su sobrino volvió a soltar varias carcajadas.

Guillermo Salinas presumió que le preguntó a su tío y éste le respondió, porque lo que les sobran son huevos y billetes.