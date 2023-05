¿Ya están aquí?... OVNI impide despegue de aviones en Baja California Sur; despliegan aeronaves militares (video)

Fue alrededor de las 17:00 horas, que varias aerolíneas fueron restringidas por la presencia de un OVNI , lo cual generó el despliegue de aeronaves militares en búsqueda del “objeto no identificado en territorio mexicano”.

Asimismo, circuló en redes sociales un ticket en el que se hacía referencia sobre las presuntas restricciones implementadas en el espacio aéreo en algún punto del país, mismo que iba acompañado del siguiente mensaje: “Nos informa CTA (Control de tráfico aéreo) se tiene restricción entre FL340-FL360 por actividades militares en búsqueda de objeto no identificado en territorio mexicano. A la presente no han emitido nota, solo informan se apeguen a instrucciones”.

“Fue captado un objeto volador no identificado sobre Los Cabos, Baja California Sur; este 01-05-2023; al parecer fueron despachadas aeronaves militares y la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano aplica en estos casos”, publicó el reconocido especialista en la materia, Jaime Maussan.

Durante la noche del pasado 1 de mayo, se presentó el avistamiento de un Objeto Volador No Identificado ( OVNI ) en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos ; asimismo, se difundió un supuesto mensaje desde Control de Tránsito Aéreo el cual, aparentemente se trataba de otra entidad, pero, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial.

En un hilo de Twitter, detalla que esta ley fue creada para que cuando una aeronave no se identifique se ordenará aplicar el Sistema de Vigilancia establecido; dicho sistema detalla en el capítulo III de la mencionada ley lo siguiente:

Luego de la intervención del OVNI en las líneas aéreas, el ufólogo Jaime Maussan se pronunció sobre el protocolo en México respecto a aeronaves no identificadas en territorio nacional.

“A las aeronaves que no se identifiquen entiéndase cualquier objeto aéreo que se encuentre en operaciones ilícitas o que ponga en riesgo la seguridad nacional; por lo que dichas autoridades actuarán en la interceptación y seguimiento que se derive de un alertamiento aéreo”.

Destacó que aunque hasta el momento no se establece un protocolo para fenómenos anómalos no identificados (UAPs), ni su presencia textual en dicho documento, cualquier objeto en el espacio aéreo que incurra en las conductas señaladas podrá ser interceptado.

Finalmente, mención que ahora el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo deberá sesionar (si un miembro lo decide) de manera extraordinaria sobre este caso respecto al objeto no identificado captado sobre Los Cabos.

¿Qué dice la la nueva Ley de Protección de Espacio Aéreo Mexicano?

Es necesario recordar que, desde marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley de Protección de Espacio Aéreo Mexicano, donde se especifica que cuando no se identifique una aeronave, entonces se ordenará el Sistema de Vigilancia.

Dicha medida consiste en la coordinación de dependencias y entidades federales para inhibir y contrarrestar a las aeronaves no identificadas que podrían poner en riesgo la seguridad nacional de tal manera que las autoridades deben interceptar y seguir todo asunto derivado de la alerta.

Actualmente, no hay un protocolo para actuar ante Objetos Volares No Identificados, pero la Ley de Protección explica que se debe interceptar cualquier aeronave que realice conductas que comprometan la seguridad o realicen actividades ilícitas.

Hasta el momento, la Secretaría de Defensa Nacional no ha emitido algún comunicado al respecto, por lo que se espera que pronto den a conocer si saben de qué se trató este OVNI en Baja California Sur.

¿Qué es un OVNI?

Los ovnis, abreviatura de “Objetos Voladores No Identificados”, son objetos en el cielo que no pueden ser claramente identificados como aviones, globos, aves u otros objetos comunes. El término se refiere a cualquier objeto en el cielo que no se pueda explicar de manera convencional.

Algunas personas creen que los ovnis son naves espaciales de visitantes extraterrestres que están explorando o vigilando nuestro planeta. Sin embargo, no existe evidencia concluyente de la existencia de vida extraterrestre, ni de que los ovnis sean naves espaciales extraterrestres.

A menudo, los avistamientos de ovnis se explican como fenómenos atmosféricos, experimentos militares secretos, aviones no identificados, ilusiones ópticas, o simplemente errores de identificación por parte de los testigos. A pesar de esto, el fenómeno de los ovnis sigue siendo objeto de debate y fascinación en todo el mundo.