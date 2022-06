Yanelli fue abusada sexualmente en Puebla, denuncia a agresores... un año después van a su casa y la atacan de nuevo frente a su hija

La joven poblana comenzó a recibir amenazas, le exigieron que retirara la denuncia. Ella no accedió y siguió con el proceso legal contra una de los hombres que la atacó. Yanelli pidió protección a la Fiscalía, pero no recibió apoyo, cuenta que lo único que hacían los agentes era llamar a su casa para “saber si estaba bien”.

El temor de Yanelli crecía pero seguía creyendo en las autoridades poblanas. Hasta que un día, dos sujetos ingresaron a su casa en Huauchinango la golpearon y volvieron a atacar sexualmente, esa vez frente a su hija; como castigo por no retirar la denuncia le marcaron en el pecho con una navaja la palabra “puta”.

“El sufrimiento de hace seis años ya no es le mismo de hoy, pero sigo pidiendo justicia y eso aún no ha sucedido. Hace seis años después de hacer una denuncia, de confiar en la Fiscalía, yo no sabía que mi vida iba a cambiar por completo, un año después de mi primera denuncia me volvieron a violar”, relató.

Yanelli cuenta que la segunda vez que la violaron la golpearon tan fuerte que perdió la visión en un ojo y colapsó su oído izquierdo. Ante el temor tuvo que huir de su casa y llevarse a su hija.

Del segundo ataque no hay detenidos y la carpeta de investigación quedó archivada, confesó Yanelli. Sin embargo la joven perdió el miedo y su voz salió a gritar lo más fuerte posible para ser escuchada.

“Así se quedó, seis años de mi primera carpeta y cinco de la segunda, a tantos años sigo compartiendo mi historia y contando lo que sucedió y aunque a veces me canso creo que es mi derecho acceder a la justicia. Es necesario que la Fiscalía recuerde que tiene una deuda conmigo y con mi hija”, puntualizó.

Sin miedo y exigiendo justicia, Yanelli regresó a la Fiscalía de Puebla para recordarles que ella no olvida la justicia que le prometieron y por derecho merece.

“Por lo menos un recordatorio les estoy pasando a dejar el día de hoy (...) mi vida ha corrido peligro múltiples ocasiones (...) Hoy a lo mejor ya no me veo como una víctima porque retome mi proyecto de vida, pero eso no se lo debo a la Fiscalía, me lo debo a mí misma porque fue consecuencia de mi perseverancia y mis ganas de vivir”, concluyó.