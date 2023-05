Comienzo invocando a las viejas unidades aristotélicas sólo para recordar que, si bien las reglas se hicieron para romperse, siempre hay que conocer primero a fondo lo que estamos rompiendo. Este pensamiento, a su vez, me lleva de vuelta a la razón por la cual he decidido escribir sobre esto; así que me veo a mi misma, en una sala de teatro oscura, reconsiderando la razón que me hizo entrar a esa sala en primer lugar. Esto, por supuesto, me ha sucedido muchas veces, en varias latitudes y con diferentes tipos de puestas en escena, y sí, estoy escribiendo este artículo porque a veces yo también me aburro en el teatro.

En lo que a la libertad del artista respecta, es claro que cada quien es libre de presentar el producto que su inquietud y sensibilidad le dicten como apropiado, sin embargo, parece que, a pesar de las buenas intenciones, a veces los espectadores no logramos engancharnos con la propuesta. Una cosa es un montaje con el que no concordamos por ideología o preferencias estéticas, otra cosa es el producto artístico que simplemente no parece funcionar.