Aves creadas por IA e información falsa. A veces lo que leemos es parcial y raya en superstición

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Opinión
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    Aves creadas por IA e información falsa. A veces lo que leemos es parcial y raya en superstición

¿Han notado la cantidad de mentiras a que hemos sido expuestos en redes? No es nuevo y en efecto los seres humanos hemos mentido desde siempre. Hemos dado información parcial o completamente falsa. Concedo que muchas veces no sabemos que lo que compartimos no es verdadero, pero mi reclamo es que no tenemos el interés en verificar. Tenemos tantas ganas de tener información verdadera que nos aferramos a cualquier “información” que parece satisfacer alguna necesidad.

Encontré una publicación que daba una información sobre la salud que afirmaba que si duele la espalda baja estás enfermo de los riñones. Quien publicó insistía que él sabía que eso era cierto. A mí me duele la espalda baja. Mis riñones están bien. Tengo tensión en los músculos desde la nuca a los tobillos y hasta los pies, tensión forjada desde la niñez. No es cierto nunca que un síntoma define un solo padecimiento. Tengan cuidado con eso por favor.

En el famoso y doloroso caso de Rocky alguien usó una foto de un perro que murió hace años diciendo que ese era el perro que había sido maltratado. Preguntó una persona, ¿Quién hace eso? Alguien que desea ser incendiaria. Causar reacciones y lograr la atención de otros es muy atractivo. Tanto que vendemos nuestro buen criterio a cambio.

Jackson el cacatúa es elaborado a partir de inteligencia artificial, mientras miles de seguidores, quienes no saben nada sobre el cuidado de aves, comentan entusiasmados sobre sus travesuras, especialmente el ruido que hace por la noche. Perdón por arruinar la fiesta, pero las aves duermen en jaulas cubiertas durante la noche, sí o sí.

En mis columnas, o en lo que publico en redes sociales, soy libre de escribir lo que sea. Y lo hago. Dicen por allí que Buda les dijo a sus seguidores que cuestionaran todo, incluyéndolo a él. No pretendo compararme con Buda...pero por favor, no me crean todo lo que digo, ni tomen mi criterio en la vida al vuelo. Investiguen y formen su propio criterio. Cuestionen. Investiguen. Indaguen.

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Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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