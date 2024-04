Blanchett, Gladstone y ‘Consuelo’

Mañana es el “Día de la Tierra”, y para la ocasión Netflix estrenó el pasado miércoles 17 de abril la serie documental “Nuestro mundo lleno de vida” narrada por la ganadora del Oscar Cate Blanchett.

Tomando la estafeta de la serie también documental para Netflix “La vida en nuestro planeta” narrada por otro ganador de la estatuilla como Morgan Freeman estrenada en el otoño pasado, “Nuestra vida en nuestro planeta” se centra más que aquella en nuestro planeta contemporáneo donde rinocerontes en Nepal, tortugas en Florida y otras especies de diversidad animal si bien “le sacan la vuelta” al hombre lo más que pueden para seguir su ciclo natural en el medio ambiente donde les tocó vivir, se termina debidamente haciendo un llamado a los espectadores a poner también de nuestra parte porque hemos llegado a un punto crítico en el que los animales no pueden por sí solos garantizar la vida.

Así, vemos cómo entre las cosas que sugieren es la restricción de la caza furtiva para no dar pie con la extinción de elefantes a ciervos a que con sus ciclos naturales de vida puedan seguir contribuyendo a la estabilidad del medio ambiente, o de cómo la previsión del cambio climático puede impedir que el deshielo de los polos produzca la emisión de metano que contamine todavía más el aire de nuestra atmósfera alrededor del planeta, todo en medio de una producción tan espectacular como la mencionada del año pasado en la misma plataforma.

El mismo miércoles 17 fue Star Plus la que estrenó una nueva miniserie basada en hechos de la vida real protagonizada por su parte por la reciente nominada a la estatuilla dorada Lily Gladstone (“Los Asesinos de la Luna”) y que bajo el título de “Under the Bridge” nos remonta a una localidad de Canadá a finales de la década de los 90 donde una adolescente de ascendencia hindú es asesinada la noche en que acude a una fiesta y siete de sus compañeras son sospechosas del homicidio. Gladstone interpreta a la policía encargada del caso en una historia que nos remite directamente al reciente éxito de Paramount Plus “Yellojackets” teniendo disponibles sus dos primeros capítulos.

Para terminar en una nota más agradable, fue el viernes pasado cuando la plataforma VIX estrenó todos los 10 capítulos de la primera temporada de la serie cómica que bajo el título de “Consuelo” nos presenta a Cassandra Sánchez Navarro (“Cindy la Regia”) como un ama de casa del México de 1955 quien luego de ser abandonada por su esposo y proveedor del hogar (el actor colombiano Lincoln Palomeque, de “La Reina del Sur”) tiene que ingeniárselas para ser ahora la proveedora de su hogar vendiendo consoladores por la sugerencia de una pariente política con negocios en el extranjero. La divertida y muy bien realizada serie es dirigida, entre otros, por la cineasta tapatía Kenya Márquez (“Asfixia”).

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com