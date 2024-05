Al mismo tiempo que Madonna daba su último concierto en la Ciudad de México teniendo como invitada a Salma Hayek, en el streaming hacía su aparición una banda contemporánea a ella.

Nos referimos a la agrupación de rock norteamericana Bon Jovi, quienes el pasado viernes 26 de abril estrenaron a través de Star Plus su serie documental “Thank You, Goodnight” (“Gracias, Buenas Noches”) el cual podemos resumir, como el título lo sugiere, como un regalo de agradecimiento del grupo liderado por el vocalista y fundador Jon Bon Jovi para los fanáticos que los hemos seguido por un espacio de cuatro décadas a partir del estreno de su primer álbum homónimo de 1983 hasta el más reciente, “2020”, estrenado durante la pandemia y cuya gira de promoción no pudo concretarse por lo mismo hasta el año 2022 con una serie de conciertos que se detuvo por Jon.

La cuestión es que luego de tener COVID, Jon tuvo problemas que desembocaron en una operación de sus cuerdas vocales, algo de cierto riesgo a sus recién cumplidos 60 años de edad, pero lejos de concentrarse la serie en esos momentos difíciles, va y viene del momento actual tanto de él como de los miembros fundadores de la banda que aún siguen en ella, así como de los que se quedaron en el camino, pero haciendo énfasis sobre todo en la base de su éxito: su música, que los llevó desde ser odiados por los rockeros más pesados de los 80s hasta sobrevivientes ante el grunge de los 90s, los proyectos solistas de Jon y Richie Sambora y la transición al nuevo milenio, entre mucho más.

Y si bien el final del documental, aunque abierto, es optimista y esperanzador, entre el final del mes de abril y el inicio de mayo fue triste para el rock en inglés por el fallecimiento, primero, el pasado 30 de abril de Duane Eddy, guitarrista que alcanzó el estrellato como solista a finales de los años 50 y principios de los 60 víctima de cáncer a los 86 años de edad. “Duane inspiró a una generación de guitarristas alrededor del mundo a través de su sonido representativo del tañido” dijo uno de sus representantes en un comunicado. “El fue el primer Dios del rock, un ser humano increíble y verdaderamente humilde y por lo mismo se le extrañará con dolor”.

La siguiente pérdida lamentable dentro del mundo del rock fue el 1 de mayo y se trató del tecladista de la inconfundible banda de pop electrónico Electric Light Orchestra, Richard Tandy, a los 76 años de edad. Nacido en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, Tandy se integró a ELO luego de la salida de su primer álbum de 1972 primero como bajista pero al dejar la agrupación Roy Wood tomando el lugar del tecladista y siendo pieza clave del grupo al lado de su vocalista líder Jeff Lynne y el baterista Bev Bevan hasta el momento de su separación en el año 1986.

Cuando Lynne reformó la banda en el 2014 Tandy regresó también, y en el 2017 por lo mismo fue inducido con sus compañeros al Salón de la Fama del Rock and Roll. Descansen en paz.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx